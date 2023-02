Regionali | Travaglio | “Non sono un test per il governo ma sugli equilibri interni alla maggioranza | potrebbero aumentare le fibrillazioni”

... dal Pd in pienocongressuale, al M5s istituzionalizzato di Conte, al terzo polo che ... FOTOGALLERY Ipa/sito Regione Lombardia Continua gallery %s Foto rimanenti Politica Elezioni...Fuorionda di Feltri: "Ma chi se ne frega, che due co**ioni"spiega: 'Il Pd ha fomentato ... Ha scelto i due candidati allein Lombardia e in Lazio senza minimamente consultare il M5s.

Le elezioni regionali sono il primo vero test per governo, maggioranza e opposizione Sky Tg24

Renzi: «I 42mila euro che devo a Travaglio Farò appello» Corriere

Travaglio a La7: "Per Cuperlo Conte vuole distruggere il Pd come ... Il Fatto Quotidiano

Rimini, nato morto dopo 30 ore di travaglio: "Violenza ostetrica" Corriere Romagna

Arresto di Messina Denaro: accuse di Travaglio al governo Tempi.it

Le regionali in Lazio e Lombardia secondo Marco Travaglio, ospite venerdì sera di Otto e Mezzo (la7), non saranno un test sul governo perché “il governo ha parlato molto e fatto poco”, piuttosto, ha ...Quando votano più di 12 milioni di cittadini, nelle regioni cardine del Nord e del centro ... agli elettori una offerta di opposizione per tutti i gusti: dal Pd in pieno travaglio congressuale, al M5s ...