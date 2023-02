Regionali | i quattro candidati alle primarie del Pd uniti a sostengo di Majorino Schlein | “Liberiamo la Lombardia dall’incubo del centrodestra”

(Di sabato 11 febbraio 2023) Hanno lasciato da parte per un giorno la battaglia congressuale e ialla segreteria del Pd si sono ritrovati insieme per sostenere Pierfrancesco, candidato alla presidenza della Regionedel Partito Democratico e del Movimento 5 stelle. Dopo avere fatto i loro discorsi a sostegno del candidato separatamente, Gianni Cuperlo, Stefano Bonaccini, Paola De Micheli ed Ellysono saliti tutti insieme sul palco del Teatro del Buratto di Milano: la parola d’ordine è unità. Un’occasione per far tacere i contrasti e per lanciare la volata al candidato su cui il partito ripone una speranza di riscatto. Cuperlo spiega: “Se martedì il titolo sui giornali fosse ‘: adesso si cambia’, allora cambierebbe molto in questa Regione ma anche nel Paese”. ...

Le modalità di voto sono quattro: si può votare solo per il candidato ... avversari che sugli alleati Secondo gli ultimi sondaggi pubblicabili in entrambe le regioni sono in vantaggio i due candidati ...Una breve guida per i cittadini lombardi chiamati a scegliere, il 12 e il 13 febbraio, il prossimo presidente di Regione e i consiglieri che ne sosterranno il governo del territorio più popoloso e ...