Reggina-Pisa | Fabbian ritorna dal primo minuto | le formazioni ufficiali

Leggi su inter-news

(Di sabato 11 febbraio 2023) Alle 14 inizierà, gara valida per la 24ª giornata di Serie B.titolare l’interista Giovanni, assente contro il Palermo per squalifica. Le, le: c’è l’interista(4-3-2-1): Contini; Pierozzi, Cionek, Terranova, Gagliolo;, Crisetig, Hernani; Rivas, Menez; Strelec. Allenatore: Inzaghi.(4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Barba, Hermannsson, Beruatto; Gargiulo, Nagy, Esteves; M. Tramoni, Morutan; Moreo. Allenatore: D’Angelo. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...