Reggina - Pisa 0 - 2 | torna alla vittoria dopo un mese e mezzo la squadra di D' Angelo

(Di sabato 11 febbraio 2023) Decidono nella ripresa le reti di Gargiulo e Gliozzi, su rigore. Nel finale espulso per laBouah

Decidono nella ripresa le reti di Gargiulo e Gliozzi, su rigore. Nel finale espulso per laBouahChe sono il Sudtirol bloccato in casa dal Como nel finale e lacrollata in casa sotto i colpi del. Partita a senso unico al 'Benito Stirpe - Psc Arena', ancora di più dopo l'espulsione ...

Reggina-Pisa 0-2, amaranto in crisi e respinti dalla Curva Tuttosport

Reggina - Pisa (0-2) Serie B 2022 - la Repubblica la Repubblica

Reggina - Pisa, le formazioni ufficiali: c'è il centravanti, un'assenza a sorpresa Virgilio

Frosinone-Cittadella e Reggina-Pisa, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici Il Veggente

I gialloblu hanno ora un vantaggio di undici punti sulla seconda che è il Genoa e addirittura quindici dalla terza che è la Reggina. La squadra di Filippo Inzaghi cade ancora una volta perdendo in ...Terza sconfitta consecutiva per gli uomini di Inzaghi, che scivolano a -4 dalla Genoa e vengono agganciati al terzo posto dal Südtirol ...