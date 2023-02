Real Madrid vince Mondiale club | 5 - 3 ad Al - Hilal

(Di sabato 11 febbraio 2023) Ilha vinto ilper, battendo 5 - 3 in finale a Rabat i sauditi dell'Al. Per la squadra spagnola è il quinto trionfo, in altrettante finali disputate, nel torneo ...

Ilvince il Mondiale per Club per la quinta volta: battuto gli arabi dell'Hilal. Nella finale per il terzo posto vince il Flamengo Ilè di nuovo campione del mondo. La squadra di ...Ilha vinto il Mondiale per club, battendo 5 - 3 in finale a Rabat i sauditi dell'Al Hilal. Per la squadra spagnola è il quinto trionfo, in altrettante finali disputate, nel torneo ...

Benzema e la regola non scritta del Real Madrid: dopo il Pallone d'Oro può rinnovare TUTTO mercato WEB

La nuova incredibile ricetta dei più furbi del calcio europeo La Gazzetta dello Sport

Diretta Osasuna-Real Madrid: probabili formazioni, dove vederla in tv e live streaming DAZN

Nessuno come loro: Real Madrid campione mondiale per quinta volta e Toni Kroos per la sesta. Il 33enne campione tedesco alla cinquina coi blancos può aggiungere il successo nel 2013 col Bayern. Nessun ...Il Real Madrid batte in finale l’Al Hilal e raggiunge quota otto mondiali per club vinti. Un record ineguagliabile, che i ragazzi di Ancelotti hanno conquistato al termine di una partita che ha ...