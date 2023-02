Real Madrid vince il Mondiale per club

(Di sabato 11 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il per la quinta volta grazie alla vittoria per 5-3 in finale contro l’Al Hilal. La formazione allenata da Ancelotti sblocca il risultato con Vinicius al 13? e raddoppia al 18? con Valverde. L’Al Hilal accorcia le distanze con Marega (26?) ma viene poi travolto dalle reti di Benzema (54?) e Valverde (58?). Il risultato finale prende forma con le doppiette di Vietto (63? e 79?) e Vinicius (69?), L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Dalla Spagna, ci sono voci che suggeriscono l'interesse del per Kingsley Coman. L'attaccante francese, invece, sarebbe stato dichiarato incedibile dal Bayern Monaco. Secondo Sky Germania, il direttore sportivo del club bavarese Hasan... Il viaggio in Marocco del si è chiuso in trionfo, ma che brividi nella finale del Mondiale per club a Rabat contro i sauditi dell'Al Hilal, in una partita chiusa e riaperta almeno un paio di volte. 5-3, alla...

