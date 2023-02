Real Madrid | Ancelotti | “Felice di questo successo | Benzema e Valverde eccezionali”

(Di sabato 11 febbraio 2023) Il, grazie alottenuto per 5-3 ai danni dell’Al Hilal, ha conquistato l’ottavo Mondiale per Club della sua nobile storia. Al termine della gara, l’allenatore Carlonon ha nascosto tutta la soddisfazione per aver conquistato un altro trofeo. “Sono moltoe orgoglioso di– ha dichiarato il tecnico ex Milan –: il nostro obiettivo era di portare all’ottava Coppa Intercontinentale, ci siamo riusciti. È stata una bella partita contro una squadra tecnicamente di ottimo livello. È andata come pensavamo andasse: i miei giocatori sono stati capaci di avere una grande mobilità offensiva, grazie soprattutto all’apporto di, autori ...

Il viaggio in Marocco delsi è chiuso in trionfo, ma che brividi nella finale del Mondiale per club a Rabat contro i sauditi dell'Al Hilal, in una partita chiusa e riaperta almeno un paio di volte. 5 - 3 , alla ...Ilvince il Mondiale per Club per la quinta volta: battuto gli arabi dell'Hilal. Nella finale per il terzo posto vince il Flamengo Ilè di nuovo campione del mondo. La squadra di ...

A Rabat in Marocco si è giocata la finalissima del mondiale per club tra gli spagnoli del Real Madrid e l’Al-Hilal, prima squadra dell’Arabia Saudita a giocare una finale di mondiale per club. Come da ...Il Real Madrid torna sul tetto del mondo, per la quinta volta e a sei anni di distanza dall'ultimo trionfo. Ieri sera la squadra guidata da Carlo Ancelotti ha superato senza troppi patemi (5-3) la ...