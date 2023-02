Ranieri | “Vinta con merito una gara brutta e cattiva Lapadula un esempio”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCagliari – Al termine della sfida valevole per la quinta giornata del girone di ritorno di Serie B contro il Benevento, Claudioha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dal tecnico del Cagliari dopo lacontro i giallorossi di Roberto Stellone. Vittoria – Devo fare i complimenti ai ragazzi perché alcuni non avevano i novanta minuti nelle gambe. Hanno avuto grande spirito di sacrificio e non si sono disuniti. Possiamo definirla una vittoria. Non ho nemmeno fatto il conto di chi è fuori e chi no, per quanto riguarda gli infortunati. I giovani stanno lottando e stanno cercando di mettersi in mostra, poi tutto arriverà. Meritata? Sicuramente, l’ho detto nella sconfitta di Modena che questa è una squadra con carattere, ci siamo calati nella serie B, ...