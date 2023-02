Rampage 10 02 2023 And Still Freshly Squeezed

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 11 febbraio 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci ritroviamo ad El Paso e tra gli incontri annunciati spicca quello tra il Blackpool Combat Club ed il trio composto da Kip Sabian, The Butcher & The Blade così come il main event titolato tra l’All-Atlantic Champion Orange Cassidy e lo sfidante Lee Moriarty. Blackpool Combat Club (Jon Moxley, Claudio Castagnoli & Wheeler Yuta) vs. Kip Sabian, The Butcher & The Blade (3,5 / 5) I due trios hanno messo in scena un incontro molto piacevole, dinamico e caratterizzato da repentini capovolgimenti di fronte da una parte e dall’altra. Nel finale ad avere la meglio è stato il BCC: nel finale del match Yuta ha steso The Butcher con uno Splash a bordo ring, Moxley ha colpito Sabian con un Cutter al volo e dopo poco l’uomo legale Castagnoli ha ...