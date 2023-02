Rally Svezia | Ott Tanak prende la vetta a Craig Breen | crolla Esapekka Lappi

(Di sabato 11 febbraio 2023) Ottchiude al comando il sabato deldi, secondo appuntamento del Mondiale WRC 2023. Nella neve di Umeå, nella contea di Västerbotten, l’estone ha saputo estrarre il massimo dalle sette prove speciali odierne, mentre i rivali hanno faticato lasciando qualche secondo di troppo. Domani gli ultimi tre stage con il gran finale del Power Stage SS18 Umeå 2. La classifica generale vede al comando l’estone a bordo della sua Ford Puma1 con il tempo complessivo di 1:54:45 con 8.6 secondi di margine sull’irlandese(Hyundai i20) mentre è terzo il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a 23.7 nonostante diversi stage vinti. Quarta posizione per il finlandese Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris) a 27.5, mentre è quinto il britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) a ...

2023, CLASSIFICA DOPO SS13 In arrivo WRC 2023,: Ott Tanaka (Ford) - Foto: wrc.com VEDI ANCHE2023: Breen e Tanak sul filo dei secondi, Katsuta si cappotta - ...La seconda giornata deldiaveva visto un Kalle Rovanperä in difficoltà, ma comunque in grado di aggiudicarsi tre stage sui sette totali disputati. Chi invece aveva accusato una forte crisi di risultati era ...

Ott Tanak chiude al comando il sabato del Rally di Svezia, secondo appuntamento del Mondiale WRC 2023. Nella neve di Umeå, nella contea di Västerbotten, l'estone ha saputo estrarre il massimo dalle se ...