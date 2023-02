“Questo è un miracolo” Terremoto Turchia | bimbo di 10 giorni e mamma salvati

(Di sabato 11 febbraio 2023) Sale a 25mila il numero dei morti delche ha devastato il sud dellaai confini con la Siria. Lo scorso lunedì 6 febbraio la terra ha tremato: due scosse violentissime hanno provocato la tragedia. Per la precisione le vittime accertate insono 20.665, con oltre 80mila feriti, mentre in Siria si parla di 3553 morti ed oltre 5mila feriti. Secondo la tv pubblica turca Trt le squadre di soccorso hanno estratto un uomo vivo dalle macerie dove era rimasto sepolto per 125 ore ad Antakya. Mentre l notte scorsa almeno 4 persone sono state estratte vive dalle macerie nella città siriana di Jableh. Le squadre di soccorso lavorano giorno e notte nel tentativo di salvare vite umane che sono ancora sotto le macerie degli edifici crollati. E arrivano notizie di veri e propri miracoli: infatti nella provincia di Hatay un ...

BELOTTI NG Entra nel finale per cercare il, che non arriva. Si sta rovinando una stagione ...è, e lui è il primo ad accontentarsi. I cambi Un po' tardivi, forse. Ma la Roma resta lì, ...... provvidenziale incaso l'intervento di Sposito che compie un autenticoe manda in angolo da posizione ravvicinata, sul ribaltamento di fronte la palla arriva al limite dell'area sui ...

iPhone 14: su eBay il prezzo è un MIRACOLO Telefonino.net

Il miracolo dei bambini la Repubblica

Terremoto in Siria, il miracolo di Aya: la bambina nata tra le macerie che tutti vogliono adottare Il Riformista

Terremoto in Turchia, il miracolo del neonato Yagiz e il dramma di 5 mila nuovi orfani Corriere della Sera

Aleppo. «Serve un miracolo. Aiutiamo i cristiani a rimanere in Siria» Tempi.it

“Dobbiamo pensare che ci siano dei miracoli lì sotto e noi dobbiamo lavorare per tirarli fuori. Certo le possibilità di trovare ...«Non ho soldi per dare da mangiare a tutta questa gente», è stato il suo primo pensiero ... «fare come Gesù insomma: un miracolo». È quello che gli ha consigliato dal Libano, tra il serio e il faceto, ...