Quanto guadagna chi vince il Festival di Sanremo 2023? Il regolamento

(Di sabato 11 febbraio 2023) Tanta gloria, un buon bottino di (sicure) serate e di ‘passaggi’ radio e tv, ma alla fineeconomicamente chiildi? E’ una domanda che in molti si pongono e che ha, da sempre, una sola risposta. Per chiildinon c’è alcun premio in denaro. I concorrenti, poi, non ricevono alcun ‘stipendio’ per la partecipazione alla kermesse, fatta eccezione un rimborso spese del valore, così riporta Money.it, di 48 mila euro.