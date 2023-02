Quante posizioni guadagna Jannik Sinner nel ranking ATP? La nuova classifica | e se vince la finale a Montpellier…

Leggi su oasport

(Di sabato 11 febbraio 2023) Una vittoria autorevole quella dinelle semifinali dell’250 di Montpellier, in Francia. L’altoatesino ha sconfitto in 1 ora e 35 minuti di gioco il giovane francese Arthur Fils (n.163 del) con il punteggio di 7-5 6-2. Una vittoria non banale contro un tennista in grande crescita e galvanizzato dall’idea di giocare davanti al proprio pubblico contro un tennista come. Bravo aa conservare lucidità e quindi a prevalere. Una qualificazione, dunque, all’atto conclusivo che si traduce inin 15° posto virtuale, raggiungendo quota 2345 punti. Qualorariuscisse poi are il torneo, sconfiggendo nell’atto conclusivo uno tra l’americano Maxime Cressy e il danese Holger Rune, allora ...