Quando parte Dominik Paris nella discesa dei Mondiali di sci alpino? Orario preciso | canale tv | programma | streaming

(Di sabato 11 febbraio 2023) Domani, alle 11.00, prenderà il via lamaschile dei2023 di sci. Sulla pista “Eclipse” di Courchevel (Francia), assisteremo a una gara dalle palpitanti emozioni. Un tracciato molto bello, in grado di alternare curve impegnative a tratti di scorrimento. Per gli atleti sarà necessario trovare il giusto equilibrio tra aggressività e razionalità. In casa Italia, fari puntati su. Il feeling con il pendio transè in crescita per l’azzurro, caduto nel superG. Le prove cronometrate hanno permesso a “Domme” di trovare le misure, specie nei tempi di conduzione in curva, visto che sul piano della scorrevolezza ci siamo. Ovviamente per puntare alla top-3 servirà una prestazione perfetta, considerando che i rivali sono forti e ...