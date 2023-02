Qualificazioni Europei basket femminili 2023 | Italia in Germania per l’ultimo impegno

Leggi su sportface

(Di sabato 11 febbraio 2023) Ultima fatica per la Nazionale femminile di, che a Friburgo sarà impegnata domani contro lanel match finale dellead Euro. Le azzurre, già qualificate per la rassegna continentale in programma in Slovenia e Israele dal 15 al 25 giugno, scenderanno in campo alle ore 17:00, prima di far ritorno in. La data da segnare è quella dell’8 marzo, quando a Ljubiana ci sarà il sorteggio della fase finale. Le prime sei squadre classificate all’Europeo accederanno poi al torneo preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione dei Giochi Olimpici di Parigi. “Vogliamo concludere il girone con un’altra vittoria – sottolinea coach Lino Lardo – Come in Lussemburgo è una partita da affrontare con molta serietà e con la massima concentrazione, ...