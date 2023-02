Quali obiettivi per le capitali Italiane della cultura

Leggi su formiche

(Di sabato 11 febbraio 2023) Da tempo, ormai, la Capitale Italianarappresenta un elemento rilevante nella relazione tra il Ministeroe il territorio italiano. Un’iniziativa che, senza dubbio, ha in questo senso ottenuto un discreto successo a giudicare dal numero di città che ogni anno propongono la propria candidatura. Atteso l’interesse delle Amministrazioni, e superata ormai, quella che potrebbe essere definita come la fase di start-up, è forse opportuno iniziare ad immaginare un ruolo più strutturato, e che tale ruolo sia, in qualche modo, esplicitato, così da poter garantire anche che le candidature possano perseguirecondivisi. In altri termini, è forse opportuno trasformare l’iniziativa Capitale Italianain un vero e proprio strumento di ...