Qatargate | Manfredi | “Amareggiato per Cozzolino | non me l’aspettavo”

(Di sabato 11 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto “Bisogna aver grande fiducia nell’azione della magistratura e mi auguro che queste gravi accuse possano essere smentite”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano, all’indomani dell’arresto dell’europarlamentare Andrea, a margine delle celebrazioni per il Giorno del ricordo. “Sonodal punto di vista personale perché è anche un dramma umano – ha aggiunto – e questa vicenda mi ha anche molto sorpreso perché non me lo aspettavo”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.