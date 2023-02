Qatargate | mandato di arresto per l’eurodeputato Cozzolino

(Di sabato 11 febbraio 2023) Si allarga lo scandalodiperdel Pd Andrea, già sospeso dal partito. Il politico è stato arrestato con l’accusa di far parte, assieme ad Antonio Panzeri e Francesco Giorgi, di un “team” in grado di condizionare la politica del Parlamento europeo secondo gli interessi di Marocco e Qatar. Il L'articolo proviene da Inews24.it.

Ottima cosa no Leggi anched'arresto per Andrea Cozzolino (assente in casa): 'E' ricoverato in clinica', da mesi chiede di essere interrogato: Tarabella in stato di ......al quale ieri i finanzieri del Gico di Napoli hanno notificato ild'arresto internazionale emesso dal Tribunale di primo grado francofono di Bruxelles nell'ambito dell'inchiesta. ...

Qatargate, arrestato Cozzolino Agenzia ANSA

Qatargate, mandato di arresto per Cozzolino. Fermato l’eurodeputato belga Tarabella Corriere della Sera

Qatargate: Andrea Cozzolino arrestato dopo le dimissioni dalla clinica RaiNews

L’arresto di Tarabella, il mandato a Cozzolino: la prudenza che manca nel Qatargate Il Foglio

Qatargate, mandato d’arresto per Andrea Cozzolino (assente in casa): “E’ ricoverato in cl... Il Riformista

Si allarga lo scandalo Qatargate. Mandato di arresto per l’eurodeputato del Pd Andrea Cozzolino, già sospeso dal partito. Il politico è stato arrestato con l’accusa di far parte, assieme ad Antonio ...Cozzolino e il suo avvocato Vincenzo Domenico Ferarro hanno ricevuto dai finanzieri un mandato di arresto europeo emesso dalla procura federale belga nell'ambito della cosiddetta inchiesta "Qatargate" ...