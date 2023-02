Qatargate | Cozzolino si oppone a consegna al Belgio

Leggi su italiasera

(Di sabato 11 febbraio 2023) (Adnkronos) – Gli avvocati dell’europarlamentare Andreasi sono opposti allaall’autorità giudiziaria belga. L’opposizione è stata espressa in sede di udienza di convalida dell’arresto, in corso di svolgimento, dai difensori di, gli avvocati Dezio Ferraro e Federico Conte, ritenendo che “manchi la gravità indiziaria” e che “non ci sia alcun pericolo di fuga tale da dover mantenerlo in carcere”. I legali hanno inoltre sottolineato come lo stesso“si sia proposto più volte di essere ascoltato, richiesta che non ha ricevuto risposta”. Ieri sera i finanzieri del Gico di Napoli hanno notificato ail mandato d’arresto europeo emesso dal Tribunale di primo grado francofono di Bruxelles nell’ambito dell’inchiesta sul cosiddetto ...