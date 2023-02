Qatargate | Cozzolino lascia il carcere | andrà ai domiciliari L’Eurodeputato si oppone alla consegna al Belgio

Leggi su open.online

(Di sabato 11 febbraio 2023)ildi Poggioreale per andare agli arrestil’europarlamentare del Pd Andrea, raggiunto ieri 10 febbraio da un mandato di arresto europeo partito dprocura di Bruxelles nell’inchiesta sul. La Corte di Appello di Napoli ha deciso cheresterà agli arresti nella sua casa del Vomero, in attesa dell’udienza per l’estradizione infissata per mercoledì 14 febbraio. Nell’udienza di convalida dell’arresto, gli avvocati di, Dezio Ferraro e Federico Conte, hanno già dichiarato di volersi opporre all’estradizione dell’europarlamentare, considerando che manchi «la gravità indiziaria e non ci sia alcun pericolo di fuga tale da doverlo mantenere in». ...