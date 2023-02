Qatargate | arrestato anche Andrea Cozzolino | la sinistra si sgretola

(Di sabato 11 febbraio 2023) Svolta nell'inchiesta belga sul. L'eurodeputato, già sospeso dal Pd, è statoa Napoli dai militari della Guardia di Finanza. Secondo l'accusa, avrebbe ricevuto soldi e regali dal Marocco. Gli vengono contestati i reati di corruzione, riciclaggio e organizzazione criminale. Nove giorni fa gli era stata revocata l'immunità parlamentare., appena dimesso da una clinica, è stato condotto nel carcere di Poggioreale. In stato di fermo il belga Marc Tarabella: è stato preso in custodia con un blitz nel suo Paese. Rilasciata la commercialista di Antonio Panzeri, Monica Rossana Bellini.

...e del suo avvocato Vincenzo Domenico Ferarro i finanzieri hanno consegnato un mandato di arresto europeo emesso dalla procura federale belga nell'ambito della cosiddetta inchiesta ''.Secondo la stampa belga sarebbe stato l'ex europarlamentare Antonio Panzieri ,a dicembre, a fare il nome di Tarabella agli inquirenti, dichiarando di avergli offerto circa 140 mila euro ...

NAPOLI – Ha trascorso la notte nel carcere di Poggioreale a Napoli l'eurodeputato Andrea Cozzolino arrestato dalla guardia di finanza nell'ambito dell'inchiesta Qatargate condotta dalla magistratura ...