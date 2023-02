(Di sabato 11 febbraio 2023) L'eurodeputato fermato in serata in una clinica a Napoli. Sequestrati gli uffici dei due a Bruxelles

... che dopo avere patteggiato una pena di un anno sta riempiendo verbali su verbali, accusando l'ex compagno di avere preteso in cambio degli emendamenti pro -versamenti in contanti per una ...... che dopo avere patteggiato una pena di un anno sta riempiendo verbali su verbali, accusando l'ex compagno di avere preteso in cambio degli emendamenti pro -versamenti in contanti per una ...

Qatar, euroretata nel Pd. Cozzolino in arresto. Preso anche Tarabella ilGiornale.it

Rassegna stampa di oggi 10 novembre 2022 il Caudino

A carico del belga pesano le rivelazioni di Panzeri, che dopo avere patteggiato una pena di un anno sta riempiendo verbali su verbali, accusando l'ex compagno di avere preteso in cambio degli ...