Psg | squadra alle prese con un virus gastrointestinale a poche ore dal Monaco

Leggi su sportface

(Di sabato 11 febbraio 2023) Problemi per il Paris Saint-Germain, che oggi17:00 scenderà in campo in casa delnel big match del turno di Ligue 1 2022/2023. Come annunciato da RMC Sport, laparigina ècon unche avrebbe colpito anche alcuni giocatori oltre a componenti dello staff. Pessime notizie per il tecnico Galtier, che deve già fare i conti con le assenze di Mbappé e Messi e vede all’orizzonte la sfida degli ottavi di Champions League contro il Bayern, in programma martedì al Parco dei Principi. Non resta che attendere le formazioni ufficiali, per vedere se ci saranno degli assenti eccellenti. SportFace.