Psg sempre più in crisi | cade anche contro il Monaco | Donnarumma si scusa con i tifosi

(Di sabato 11 febbraio 2023)piùin casa PSG, con i Parigini che cadonoin trasferta con ile rimettono in discussione la prima posizione in Ligue 1. Il top club di Al Khelaifi nell’ultimo periodo vivono un momento abbastanza complicato, alla luce delle indisponibilità di Messi e Mbappè unite a risultati tutt’altro che esaltanti. Nel corso della ventitreesima giornata del campionato transalpino il PSG è stato superato per 3-1 dal, a pochi giorni dal match di Champions League con il Bayern. Paris Saint-Germain psg GianluigiLe scuse di GigioaiIn seguito all’ennesimo brutto risultato dunque, il numero uno della nazionale ed ex Milan Gigiosu Prime Video si ...

Dopo la disfatta di Marsiglia, ecco quella a Montecarlo. Per ilsonolacrime. Eliminato agli ottavi di coppa di Francia mercoledì (2 - 1), la squadra dell'emiro del Qatar è stata bastonata anche dal Monaco, in campionato. È finita 3 - 1, con rete di ...Tra l'altro, il marocchino di fatti ceduto al, non solo non ha più vestito la maglia dei ... Un altro movimento importante arrivadalla Costa Azzurra : il Nizza di Digard, ha preso il ...

Psg, vicini non ne possono più di Neymar: "Sempre feste fino all ... ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero

I vicini non ne possono più di Neymar: "Sempre feste fino all'alba, adesso basta"" La Gazzetta dello Sport

Neymar, guai con i vicini: "Sempre feste fino all'alba, adesso basta" Chiamarsi Bomber

Psg, bastonate anche dal Monaco. Donnarumma evita il cappotto La Gazzetta dello Sport

Psg decimato dagli infortuni e da un virus, colpito anche Fabian ... IlNapolista

Dopo la disfatta di Marsiglia, ecco quella a Montecarlo. Per il Psg sono sempre lacrime. Eliminato agli ottavi di coppa di Francia mercoledì (2-1), la squadra dell'emiro del Qatar è stata bastonata ...Ecco cosa sta succedendo I big match vengono vissuti sempre con un certo pathos. È così per i tantissimi tifosi che si recano allo stadio, li guardano in tv o semplicemente non stanno nella pelle per ...