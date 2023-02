Provate a fare la birra in casa | magari potrebbe diventare un mestiere vero e proprio

(Di sabato 11 febbraio 2023) Quando ho fatto lainper la prima volta vivevo in una casetta di legno nella campagna sabina. Ho iniziato con l’attrezzatura minima: una pentola e una latta di estratto di malto. Ancora mi ricordo, dopo quindici anni, la spasmodica attesa per la partenza della fermentazione e poi la felicità nel sentire le bolle di anidride carbonica che fuggivano dal tappo del secchio di plastica. Portai agli amici quella mia primaquasi fosse una sacra reliquia: peccato che appena ci incontrammo in un bar della Capitale, tutto passò in secondo piano contro la rivelazione che uno di loro si stava separando. Ho avuto questo flashback un paio di settimane fa a Firenze quando, all’interno della rassegna “io dell’anno”, si è celebrata la prima edizione del “FermentoHomebrewing Contest”. Il ...

