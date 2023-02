Pronto soccorso e piano rifiuti Le priorità di Rocca per il Lazio

Leggi su iltempo

(Di sabato 11 febbraio 2023) Sanità esono ledi Francesco, candidato governatore del centrodestra, che nell'ultima giornata di confronto elettorale nelha elencato le azioni da mettere in campo da subito, in caso di vittoria. «Il mio primo atto sarà intervenire sui, per ridare dignità ai cittadini», ha detto infatti l'ex presidente della Croce Rossa Italiana partecipando all'ultimo confronto tra i candidati al TgR, precisando anche che «l'autonomia differenziata non avrà impatto diretto sulla sanità». In ogni caso, ha specificato durante un'intervista con Il Messaggero, «non consentirò che ci siano rischi per la salute dei cittadini». E promette un cambio di passo netto anche in materia di gestione dei, per la quale ha in mente di modificare la ...