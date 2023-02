Processi nel caos | ecco i danni della riforma Marta Cartabia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 febbraio 2023) Dall'1 marzo entra in vigore ladel processo civile: ilassoluto! Chi in Europa ci chiede di velocizzare la giustizia, ha l'esatta consapevolezza del monstrum partorito dal governo dei Migliori? Se dal funzionamento del rito civile dipende la nostra capacità di attrarre capitali esteri, investire anche un solo euro in Italia sarà un atto di coraggio ai limiti dell'umano. Dopo tre ore di studio approfondito del nuovo processo ordinario di cognizione mi sono arreso all'emicrania aggravata dalla nausea e ho chiesto supporto psicologico ad amici addetti ai lavori: «Sono da manicomio io o qualcun altro?» il testo del mio disperato sms. Tra qualche giorno la giustizia civile, che fa meno notiziapenale, ma tocca le terga di ognuno, sarà neltotale a fronte di nessun vantaggio ...