Premio Aramini | Rebecca Corsi premiata come personaggio empolese che ha contribuito a divulgare l’immagine della città

(Di sabato 11 febbraio 2023) L’Amministratore Delegato e Vice Presidente azzurraè tra i vincitoriquarta sezione del“Unaper lo sport”, intitolato all’indimenticato assessore Albanoquale personaggioche per meriti sportivi hanel dicembre 2022 è stata eletta consiglieraLega di Serie A, un riconoscimento importante per la giovane dirigente azzurra ma anche per l’intero movimento calcistico, alla luce del fatto che da anni non era presente una donna all’interno del Consiglio di Lega. Ilintitolato all’indimenticato ...

Sono loro i protagonisti della nuova edizione, la numero 27, del"Una città per lo sport", intitolato all'indimenticato assessore Albano. L'obiettivo di questo evento, di anno in anno ...Sono loro i protagonisti della nuova edizione, la numero 27, del"Una città per lo sport", intitolato all'indimenticato assessore Albano. L'obiettivo di questo evento, di anno in anno ...

Premio Aramini, Rebecca Corsi premiata come personaggio ... Calcio Toscano

Premio Aramini dal Padel al Judo. Premi speciali per Accardi e Corsi dell'Empoli Fc gonews

Empoli omaggia lo sport empolese, cerimonia per il Premio Aramini gonews

MET - Empoli. Sport protagonista: Empoli ha premiato i suoi campioni MET - Provincia di Firenze

Ciclismo in lutto, è morto Renzo Maltinti Nove da Firenze

L’Amministratore Delegato e Vice Presidente azzurra Rebecca Corsi è tra i vincitori della quarta sezione del premio “Una città per lo sport”, intitolato ...Sono loro i protagonisti della nuova edizione, la numero 27, del premio "Una città per lo sport", intitolato all'indimenticato assessore Albano Aramini. L'obiettivo di questo evento, di anno in anno ...