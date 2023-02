Premier League 2022 2023 | Chelsea sull’1-1 col West Ham | Joao Felix non basta

(Di sabato 11 febbraio 2023) Ilnon va oltre l’1-1 esterno contro ilHam. Dopo 15? Moyes deve ricorrere subito al primo cambio obbligato: Paquetà chiede la sostituzione, c’è spazio per Soucek. Potter lascia in tribuna Koulibaly e schiera tanti nuovi acquisti: esordio per Enzo Fernandez, che al 16? regala subito la prima invenzione: assist e cross perche da due passi non sbaglia e realizza la rete dell’1-0. La risposta delHam però è immediata. Sugli sviluppi di un cross dalla destra, Bowen spizza di testa e regala la palla del pareggio ad Emerson Palmieri. Nel finale ilrischia anche la beffa: Soucek va in gol, ma il var ravvisa un fuorigioco. SportFace.

Schierato solitamente come ala, in, ha visto molti campioni e affrontato diverse sfide, ma la più difficile per lo sportivo però è arrivata nel 2021 , anno in cui gli venne ...... un discorso che potrebbe essere valido anche per l'ex Leicester, vincitore di due. Kanté non è una priorità per il Chelsea, che a oggi non gli ha rinnovato il contratto in scadenza a ...

Premier League: il West Ham frena il Chelsea Sport Mediaset

Premier League, 22esima giornata: Manchester United-Crystal Palace, Wolverhampton-Liverpool, Aston Villa ... Eurosport IT

Premier League, il Chelsea frena ancora: solo un pari con il West Ham Corriere dello Sport

La Premier si mobilita contro il City: gli altri club chiedono la retrocessione. Guardiola: 'Ci difenderemo' Calciomercato.com

Premier League in lotta col Manchester City: i club chiedono la retrocessione - Sportmediaset Sport Mediaset

LONDRA (Regno Unito) - Terzo pareggio consecutivo per il Chelsea: dopo gli 0-0 con Liverpool e Fulham, infatti, i Blues non vanno oltre l'1-1 al London Stadium con il West Ham nel match valido per la ...Calciomercato Roma, l’annuncio ufficiale coglie di sorpresa Tiago Pinto e le big della Premier League. Ecco le parole del calciatore sul proprio futuro. Tra poche ore la Roma di José Mourinho tornerà ...