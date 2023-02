Pomezia | su e giù con l’auto nella piazza di spaccio | a bordo 479 dosi di cocaina purissima

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 11 febbraio 2023) Girava per lain auto segnalando il suo arrivo con il “pieno” di. Zigzag ben precisi, grazie ai quali i clienti venivano informati che avrebbero potuto acquistare “merce fresca”, droga di alta qualità appena arrivata. Ma i suoi movimenti, effettuati in una notadidi, non sono stati notati solo dai possibili acquirenti. Il controllo dei Carabinieri A rendersi conto del movimento dell’uomo anche una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia diimpegnata in un controllo alla circolazione stradale. I militari, vedendo che l’uomo, un 40enne romano, già noto alle forze dell’ordine, effettuava strane manovre, si sono incuriositi e lo hanno fermato. Il quarantenne, alla vista dei carabinieri, ha quindi cercato di nascondere ...