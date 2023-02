Pollo in padella con verdure | facilissimo e pronto al volo!

Leggi su donnaup

(Di sabato 11 febbraio 2023) Ecco una ricetta davvero sfiziosa: questoappetitoso invi stupirà. Si cucina in una casseruola ben capiente, pronta ad accogliere tutti gli ingredienti.profumate come cipolla e peperoni, sapori speziati come coriandolo e paprika, l’immancabile basilico e il concentrato di pomodoro, rendono questo secondo un piatto unico in tutti i sensi, sia nella sua originalità, sia nella sua completezza nutritiva. E le buone notizie non finiscono qui. La preparazione è semplicissima, in pochi passaggi e in tempi velocissimi, porterete in tavola un pranzo o una cena che convincerà tutti in famiglia per il suo gusto pieno e il suo aspetto invitante. Provate ad offrirlo agli amici di sempre, ospiti per un ritrovo tra le mura domestiche, resteranno incantati dalle vostre virtù culinarie. Che aspettate allora? Mettetevi al ...