Davide, allenatore della Cremonese, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il ...... tra unae l'altra. È stato persino screenshottato nell'arena mediatica de 'I Fatti Vostri'... ABBIAMO UNA TEORIA __4__ NEL FRATTEMPO A POTENZA __3__ KING. Non gli bastava lo scalpo ...

Napoli-Cremonese, Ballardini ci riprova. Che polemica sul calendario! Tuttosport

VIDEO / Polemica Ballardini: “Se fosse successo ad una big…” fcinter1908

Cremonese, Ballardini: 'Napoli duro esame'. Poi la polemica: 'Se succedesse a una big...' AreaNapoli.it

La polemica di Ballardini sul calendario: "Se fosse successo ad una big... Tuttosport

Ballardini polemico sul calendario: "Se fosse successo ad una big... Corriere dello Sport

Il tecnico della Cremonese in conferenza: "Siamo l'unica squadra che ha giocato mercoledì in Coppa e poi sabato alle 15. Se fosse successo a una grande succederebbe il finimondo, noi invece ci prendia ...Il tecnico della Cremonese in conferenza: "Siamo l'unica squadra che ha giocato mercoledì in Coppa e poi sabato alle 15. Se fosse successo a una grande succederebbe il finimondo, noi invece ci prendia ...