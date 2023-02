Più delle dimissioni fa danni il ‘quite quitting’ | che fare contro l’insoddisfazione a lavoro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 febbraio 2023) “Non vorrei sollecitare riflessioni sulle condizioni diperché poi mi arrivano richieste che non posso o non voglio soddis”, la sintesi di una considerazione molto frequente tra i piccoli imprenditori. Come se il silenzio, poi, riuscisse a nascondere i veri problemi che comportano levolontarie ed un patologico turnover soprattutto nel mondopiccole imprese. Un fenomeno che in Italia nel 2022 ha fatto registrare quasi 1,7 milioni divolontarie in 9 mesi, con un aumento del 22% rispetto allo stesso periodo del 2021. E i motivi di insoddisfazione non riguardano lo stipendio. Vi meraviglierete, infatti, se leggete i risultati di una indagine condotta da Randstad, una multinazionale olandese che si occupa di ricerca, selezione e formazione di risorse umane: le ...