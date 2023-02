Pioli | ' Vittoria che dà sollievo | ci serviva Leao? Era contento della posizione'

(Di sabato 11 febbraio 2023) Stavoltase la ride. Scarica la rabbia dopo il gol di Giroud e abbraccia i suoi ragazzi a fine partita, uno a uno, come ai tempi d'oro. "Successo fondamentale", ammette. Soprattutto perché ...

...contavano i punti ene somma finalmente 3 ai 38 che erano gli stessi da 3 partite, tutte perse, e torna al terzo posto, rientrando almeno provvisoriamente dentro i 'parametri'. Seconda...Ora, dopo il successo per 1 - 0 contro il Toro,guarda alla sfida di Champions contro il Tottenham con un filo di tranquillità in più. "Un sollievo vincere così". Ripartenza Così nel post ...

Il nuovo campionato del Milan (Pioli dixit) è cominciato con la prima vittoria dopo 7 partite di scempio tra serie A, Coppa Italia e Supercoppa, con le ultime 4 finite in altrettante… Leggi ...Una vittoria importantissima per i rossoneri che si sono imposti per 1 a 0, grazie alla rete di Giroud, trovando un trionfo che mancava da ben 6 partite di campionato. La fine di una situazione quasi ...