Peter Lim ha distrutto il Valencia

(Di sabato 11 febbraio 2023) L’unico vero colpevole del disastro che sta vivendo ilLim: Gattuso esonerato da una proprietà senza capacità Quando si parla di calcio spagnolo si parla principalmente di Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid. Le tre grandi che negli ultimi anni hanno dominato in lungo e in largo in Europa. Poi ci sono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

"Nessuno capisce perché ha comprato il club per poi abbandonarlo" La Bbc scrive del declino di Valencia in un articolo in cui passa in rassegna la caduta del club dall'arrivo di: ' Un club ...... intenzionati a protestare veemente contro la dirigenza del club, o meglio contro l'azionista di maggioranza,. Scrive il quotidiano spagnolo che ' la piattaforma Vcf Libertad, con il ...

La contestazione dei tifosi del Valencia che invocano le dimissioni ... IlNapolista

Chiusa l'avventura di Gattuso al Valencia: tecnico e club si separano consensualmente La Gazzetta dello Sport

Anche in Spagna potrebbe scoppiare un caso "plusvalenze" che ... IlNapolista

Valencia-Athletic Bilbao (sabato 11 febbraio 2023 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Thierry Correi... Infobetting

L'Apertura di Superdeporte: "Sos mercato Valencia" Sportitalia

I tifosi del Valencia allo scontro contro l'azionista di maggioranza del club, Peter Lim, colpevole della stagione deludente della squadra ...Economicamente, la bolla immobiliare del 2008 ha devastato il club di i Juan Soler. Dopo varie peripezie, nel 2014 Peter Lim, investitore di Singapore e capo di Meriton Holdings, ha acquistato il ...