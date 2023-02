Perù in fiamme | l’ex giudice costituzionale Calle a TPI | “Per salvare il Paese dobbiamo sconfiggere la corruzione”

Leggi su tpi

(Di sabato 11 febbraio 2023) Ilsi trova da più di due mesi in una convulsione sociale molto significativa. Al momento in cui scriviamo più di 60 persone sono morte e oltre 1000 sono rimaste ferite nelle proteste seguite all’arresto delpresidente Pedro Castillo, che aveva tentato di sciogliere il Congresso prima di essere destituito dallo stesso. Ma si tratta di una crisi che viene da lontano, e ha a che fare con una decadenza morale ed etica che coinvolge non solo la classe politica peruviana ma anche quella giudiziaria. È impossibile capire l’ira del popolo peruviano se si dimentica che tutti gli ex presidenti ancora in vita sono sotto inchiesta, a processo oppure in galera, così come parte del Congresso e molti amministratori locali, e che nel 2019 il Consiglio Nazionale della Magistratura è stato sciolto perché troppo corrotto. Una rabbia contro il malcostume che ...