(Di sabato 11 febbraio 2023) Il Mattino – . Eraldo, in un’intervista per il quotidiano, è tornato a parlare dell’andamento del… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Nell'edizione odierna de il 'Mattino' è intervenuto l'ex giocatore Eraldo. Ilci arriva meglio "Inutile doverlo anche ricordare. È sicuramente la squadra più in forma delle tre al momento. Quella che ha anche le migliori velleità di vittoria". Sarà possibile ...'Ed è inutile precisare anche quale sarà la squadra italiana più attesa anche in Europa' è immediatamente certo Eraldo, vecchia conoscenza del calcio ae noto volto tv, pronto a seguire ...

Pecci: “Finale di Champions Il Napoli può giocarsela con tutte ... 100x100 Napoli

Pecci: "Napoli ha costruito molto, ma attenzione all'Eintracht" Forzazzurri

Pecci: "Pochi rimpianti per le altre, il Napoli è superiore" San Marino Rtv

Quando Pecci raccontò: 'Maradona da mezz'ora colpiva pali e traverse, un bambino disse...' AreaNapoli.it

Eraldo Pecci: "La Juventus crescerà ancora, ora non può essere un ostacolo per il Napoli" la Repubblica

Nell’edizione odierna de il ‘Mattino’ è intervenuto l’ex giocatore Eraldo Pecci. Il Napoli ci arriva meglio «Inutile doverlo anche ricordare. È sicuramente la squadra più in forma delle tre al ...Il campionato, certo, con la Cremonese che bussa alle porte del Maradona dopo lo scherzetto di un mese fa in Coppa Italia. Ma anche la Champions, desiderata e attesa, ormai all'orizzonte per ...