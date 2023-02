(Di sabato 11 febbraio 2023) Ore diper Alberto. L’allenatore romagnolo, classe 1953, ex guida tecnica di tante squadre tra cui Udinese, Milan, Lazio, Inter e Juventus ha sbattuto la testa cadendo in casa ed è stato ricoverato nella serata di ieri all’ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova in, in prognosi riservata, era comunque vigile. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

... giustocitarne uno, ha rivelato che l'ossessionela perfezione porta a un grande malessere ... affaticati e tristi degli altri, oltre a sperimentare una costantedi fallire. Ne vale ...Il filmato della rissa è circolato in un primo momento su alcuni gruppi whatApp , ma è stato poi cancellato dopo pocoche finisse sui social e diventasse virale. La tredicenne non ha avuto ...

Paura per Zaccheroni: è in rianimazione dopo una brutta caduta in casa La Gazzetta dello Sport

Paura per Zaccheroni: in rianimazione dopo una caduta in casa l'Adige

Paura per Zaccheroni: cade, è in rianimazione Tuttosport

Paura per Zaccheroni: in rianimazione all'ospedale di Cesena dopo una caduta in casa Sport Mediaset

Paura per Zaccheroni: è ricoverato in rianimazione dopo una caduta in casa Sky Sport

Incendio in un’abitazione a ridosso del centro cittadino: paura tra i residenti e un anziano trasferito in ospedale per ustioni in varie parti del corpo. È accaduto questa mattina attorno alle 4 a ...(ANSA) - TORRE DEL GRECO, 11 FEB - Incendio in un'abitazione a ridosso del centro cittadino: paura tra i residenti e un anziano trasferito in ospedale per ustioni in varie parti del corpo. È accaduto ...