Pattinaggio di velocità | Ghiotto non si ferma più | a Tomaszów Mazowiecki vince nei 5000 metri

(Di sabato 11 febbraio 2023) C’era attesa per Davidenella seconda giornata di gare a(Polonia) e l’azzurro ha risposto presente anche in questo fine settimana di Coppa del Mondo didi. Dopo essere riuscito a conquistare per la prima volta in carriera 10000a Calgary, il pattinatore veneto quest’oggi ha deciso di fare l’impresa sui, prendendosi l’oro con un crono di 6:17.45 davanti all’olandese Patrick Roest e al norvegese Eitrem Sander. Il 29enne azzurro sulla stessa distanza era già salito due volte sul podio in questa stagione, senza però mai riuscire a salire sul gradino più alto del podio. Per quanto riguarda le gare di ‘Division B’, Andrea Giovannini si è piazzato in terza posizione neimaschili, mentre Laura ...