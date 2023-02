Pattinaggio artistico | Haein Lee trionfa ai Four Continents 2023 Beffata la compagna di squadra Kim

(Di sabato 11 febbraio 2023) Salta il banco nella gara femminile deiContinentesdi, rassegna in scena questo fine settimana in quel di Colorado Springs (Stati Uniti). Dopo una rimonta a dir poco clamorosa dal sesto posto infatti a vincere è stata la sudcoreanaLee, abile a imporsi sulladiYelim Kim. Lee ha preso il largo confezionando un libero composto da due doppi axel e sette salti tripli, tra cui spiccano due lutz combinati rispettivamente con triplo toeloop e doppio toeloop doppio loop. Grazie a una prestazione priva di errori l’asiatica è riuscita a ottenere il punteggio di 141.71 (74.96, 66.75) raggiungendo l’altissima quota di 210.84, poco più di punto rispetto a Kim, fermata da un errore clamoroso nel salchow, chiamato doppio e ...

