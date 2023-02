Passa Mourinho e l’arbitro Aureliano | “Dove ha giocato a calcio? Quando uno diventa un grande così…” VIDEO

(Di sabato 11 febbraio 2023) “Cosa ha vinto nel mondo?ha? Dimmi… Non ha! Quanto unouncosì”. Parole delGianluca, che all’intervallo di Lecce-Roma, subito dopo ilggio dalle sue parti dell’allenatore giallorosso José, chiede a Gallo dei salentini queste cose (ponendo poi il suo dito sulla tempia), che per molti tifosi sono state chiari riferimenti allo Special One. Si è però incendiata una polemica, perché per i tifosi giallorossi queste frasi sono da leggere come in senso negativo nei confronti del portoghese, in realtà sentendo l’intera conversazione e l’intonazione del fischietto bolognese, emerge come fossero parole di ammirazione. Che, in ogni caso, avrebbe fatto ...

... si perde Baschirotto sull'autogol del suo compagno ma in difesa non si. Ibanez 5,5: autore ...6: non si può dire che non ci abbia provato ma i suoi si sono arresi davanti ad un ...L'autogol di Ibanez in avvio mette in salita la strada degli uomini di. Poi è il solito ... Al 7' si ribalta la situazione e il Leccein vantaggio proprio sugli sviluppi di un calcio d'...

Roma, il futuro con Mourinho passa dalla qualificazione in ... Tag24

La Roma non passa a Lecce, finisce 1-1. Mourinho raggiunto dal Milan Il Tempo

La Roma non passa a Lecce: non basta Dybala, decisivo un super ... Fanpage.it

Lecce-Roma 1-1, giallorossi insuperabili fermano i capitolini di Mourinho Leccenews24

Passa Mourinho e l'arbitro Aureliano: "Dove ha giocato a calcio ... SPORTFACE.IT

Nel giorno del ritorno in campo di Wijnaldum, la Roma non va oltre l'1-1 contro il Lecce al Via del Mare. L'autogol di Ibanez in avvio mette in salita la strada degli uomini di Mourinho. Poi è il soli ...Si arriva a ridosso dell’intervallo senza altre particolari emozioni, poi al 42’ e in pieno recupero è ancora la squadra di Mourinho ad andare a un passo dal raddoppio con Abraham, che per due volte ...