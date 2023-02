Parquet lucidissimo | senza detersivo | con 1 cucchiaio di questo ingrediente

Leggi su donnaup

(Di sabato 11 febbraio 2023) Per unnon serve spendere una fortuna in detersivi o prodotti chimici, basta un bicchiere diche tutti abbiamo in cucina. Mantenere pulito il legno non è impresa facile, si sa. È un materiale delicato che merita tutte le nostre attenzioni e cure. Ma i detergenti in commercio spesso sono ricchi di additivi chimici, inquinanti, dannosi per la salute nostra e dell’ambiente. E poi sono molto cari! Se vi dicessimo che potete lucidarlo in maniera impeccabile a costo zero o quasi, andando semplicemente in dispensa e afferrando l’aceto? Non ci credete? State pronte a ricredervi!detersivi, con 1diIl legno è un materiale naturale e ...