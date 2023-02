Paolo Conte alla Scala | un appello a non profanare Tempio delle lirica

Leggi su ildenaro

(Di sabato 11 febbraio 2023) MILANO (ITALPRESS) – Domenica 19 febbraio il cartellone dei Concerti Straordinari del Teatrosi apre a un evento di particolare rilievo:presenterà con il suo ensemble di strumentisti una scaletta pensata appositamente per l’occasione. Non è la prima volta che il Piermarini accoglie artisti provenienti da tradizioni diverse da quelle del canone classico, ma è la prima volta che sceglie un artista italiano: un riconoscimento della statura iconica raggiunta danel panorama musicale del nostro Paese e del suo apprezzamento internazionale. Per l’artista astigiano sarà la prima volta che metterà piede in quello che che ha definito “la trincea della”. Finora le sue frequenzioni sono state attraverso il canale Sky Hd Classica. E a ...