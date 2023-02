Pallanuoto femminile | Padova vola in semifinale di Euro Cup! Lille travolto a domicilio

Leggi su oasport

(Di sabato 11 febbraio 2023) Si è disputata la gara di ritorno dei quarti di finale dell’Cup 2022-2023 di: il Plebiscito, dopo aver vinto per 12-10 in Veneto all’andata, ha battuto anche oggi, in trasferta, le transalpine delUC, imponendosi in Francia per 5-11. centrando così la qualificazione alle semifinali. Le venete mettono subito le cose in chiaro durante il primo quarto di gara, chiuso in vantaggio per 1-3, poi le patavine allungano ancora ed arrivano a metà gara sul 3-5. Nella terza frazione la compagine italiana compie lo strappo decisivo e si arriva così sul 4-9, infine nell’ultimo quarto il Plebiscitocontrolla agevolmente le velleità di rimonta delle francesi e vince per 5-11. Per il Plebiscitovanno a segno ben sette delle undici ...