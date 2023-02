Pallanuoto femminile | Champions League 2023 | Sabadell-SIS Roma 15-10 Capitoline sconfitte nell’andata dei quarti

(Di sabato 11 febbraio 2023) Si è disputata l’andata deidi finale della2022-di: le spagnole dell’Astralpoolhanno battuto oggi la SISper 15-10. In vista del match di ritorno, previsto in Italia sabato 25 febbraio, leincassano un passivo di cinque reti che mette in serio pericolo il discorso qualificazione. Le iberiche mettono subito le cose in chiaro durante il primo quarto di gara, chiuso in vantaggio per 4-1, poi le spagnole allungano ancora ed arrivano a metà gara sull’8-4. Nella terza frazione leriducono il gap e si arriva così sull’11-8, infine nell’ultimo quarto l’Astralpooldà un ulteriore strappo nel punteggio e vince per ...

