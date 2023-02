Ildi Eugenioresta invece fermo a 34 in sesta posizione, in piena zona playoff a poche lunghezze da Reggina, Sudtirol e ...(dal 21' st Broh 6 : regala muscoli e corsa ad unfin lì a corto di fiato). Damiani 5,5: preso in mezzo dalla mediana rossoblù riesce raramente a fare la cosa giusta. E infattigli ...

Corini: "Il Palermo ha retto. Tiro di Verre Era rigore" Stadionews.it

Palermo, Corini: «Verre può partire dal primo minuto» Samp News 24

Corini: “Luca Toni può essere riferimento per Soleri. Rigore Tutino Vi dico la mia” Mediagol.it

Palermo, Corini: "Potevamo pareggiare, ma ci è stato negato un rigore" SPORTFACE.IT

Eugenio Corini, tecnico del Palermo, ha parlato nel post gara della sfida persa contro il Genoa. “È stata una partita importante, dove ho visto una squadra fantastica, per coraggio e volontà. Dopo il ..."Dentro la fascia da capitano ci sono dei valori come l'appartenenza e l'amore per il club che devono essere recepiti da chi la porta. Se uno questi valori non li recepisce, non può… Leggi ...