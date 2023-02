Palazzo Chigi d’accordo sui jet da inviare a Kiev Ma pure qui si schianta su Macron | “Ci sono altre priorità”

(Di sabato 11 febbraio 2023) “Gli attacchi indiscriminati della Russia contro le città ucrainecrimini di guerra. Questa tattica del terrore non scoraggerà l’Ucraina o i suoi partner. L’Ue e i suoi Stati membrial fianco dell’Ucraina e di tutti gli ucraini. E accelereranno ulteriormente la fornitura di equipaggiamento militare, compresa la difesa aerea”. Lo ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel. Un breve messaggio che conferma come l’Ue non sembra avere intenzione di farsi promotrice di negoziati di pace ma preferisca continuare, evidentemente senza alcuna data di scadenza, a fornire armi a. Semmai, questa la cosa più preoccupante, sembra che i leader europei stiano alzando ulteriormente la posta tanto che ormai si fa a gara nel lanciare la proposta dialle forze armate di Volodymyr ...

- - >. Il governo aspetta i risultati elettorali in Lombardia e Lazio per definire meglio i rapporti di forza interni - Ansa . Le regionali di Lombardia e Lazio di oggi potrebbero causare un ...Ma la sorpresa è arrivata da Roma, per la precisione da. La premier Giorgia Meloni ha fatto pervenire infatti agli organizzatori di AFINA (Associazione Filiera Italiana della Nautica) ...

Palazzo Chigi ottiene flessibilità sul Pnrr. Ma sul fondo sovrano continua lo stallo La Verità

Giorno del Ricordo, Palazzo Chigi s'illumina con il Tricolore Governo

Giorno Ricordo, Palazzo Chigi tricolore e con scritta luminosa - Italia Agenzia ANSA

Foibe, Palazzo Chigi illuminato con la scritta "Io ricordo" La7

Giorno del ricordo, Meloni: Oggi Palazzo Chigi illuminato con il tricolore per vittime Foibe ilmessaggero.it

Milano, 11 feb. L'onda lunga che ha portato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi si farà sentire anche in Lombardia, ma potrebbe avere l'effetto di uno tsunami. Se infatti FdI dovesse doppiare il risultato ...NAPOLI - In una splendida giornata di sole ha aperto i battenti, negli spazi della Mostra d’Oltremare, la 49ma edizione del Nauticsud, in programma a Napoli dal 12 al 19 febbraio, ...