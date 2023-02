Pagelle Lecce-Roma | muro Falcone | Dybala sistema le cose

(Di sabato 11 febbraio 2023) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. VOTI:(4-3-3):7,5; Gendrey 6, Baschirotto 7, Umtiti 7, Gallo 6 (dal 74? Pezzella 6); Gonzalez 5 (dal 67? Askildsen 5,5), Hjulmand 5,5, Blin 5; Strefezza 5 (dal 74? Banda 6), Colombo 5,5 (dal 67? Persson 5,5), Di Francesco 6,5 (dall’88’ Oudin sv). All. Baroni 6,5.(3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 6,5, Ibanez 5; Zalewski 6, Cristante 5,5, Matic 6,5 (dall’83’ Wijnaldum sv) , El Shaarawy 6,5;7, Pellegrini 5,5 (dall’88’ Solbakken sv); ...

Il video con gli highlights e i gol di Lecce - Roma 1 - 1, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2022/2023.

Quando i suoi costringono il Lecce a stare dietro non affondano e un Pellegrini che non fa “il Dybala” era evidentemente da sostituire piuttosto che togliere Abraham per Belotti quando doveva cercare ...Dopo il Milan, il Lecce costringe al pareggio (1-1) anche la Roma. Nello scontro del Via del Mare, i salentini escono a testa altissima, con una prova che premia l’ottima organizzazione data alla ...