Pagamento Pensioni Marzo 2023 | a chi arriva l’aumento e calendario

Leggi su pensionipertutti

(Di sabato 11 febbraio 2023) In questo articolo troverete tutte le novità suldelledi. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) ha infatti annunciato l’erogazione della rivalutazione e degli arretrati per leche superano la cifra di 2.101,52 euro, calcolati in base all’importo annuale in. Vediamo poi le date per ilper coloro che ritirano la pensione tramite gli sportelli delle poste italiane.e aumenti per la rivalutazione: importi e date Il mese disegnerà un momento importante per i titolari di pensione che percepiscono un assegno superiore a 2.101,52 euro. L’Istituto ...