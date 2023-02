Ospedali e infrastrutture | si gioca qui la sfida lombarda Majorino Pd-5S ha chiuso a Varese | fortino leghista E Salvini va a Brescia per tirare la volata a Fontana

(Di sabato 11 febbraio 2023) Nelle ore che precedono la fine della campagna elettorale ognuno sceglie la città, il paese, il luogo da cui mandare l’ultimo appello al voto. “Ho voluto concludere – afferma il candidato del centrosinistra e del M5S alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco– la mia campagna elettorale proprio aperché è sempre stata considerata come la tana del lupo. Qui è nata la Lega e da qui provengono i suoi principali leader. Proprio qui invece, sono convinto, c’è una grande voglia di cambiare la Lombardia. Da qui si può ripartire”. Poco prima ha riunito tutti i candidati alla segretaria del Pd a Milano. Per un giorno i quattro aspiranti leader alla guida del Nazareno hanno messo da parte le differenze e la battaglia congressuale per sostenere. Dopo avere fatto i loro discorsi a sostegno del candidato ...

... ricoprendo cariche politiche come nella magistratura, negli, nella vita di tutti i giorni ... dove non sono state costruitema esclusivamente delle rampe lanciamissili. Perfino ...... per il fascicolo sanitario elettronico, per il programma di nuoviche abbiamo messo in ... il presidente De Luca ha risposto al leader della Lega e ministro dellee dei ...

in Lombardia la partita è su ospedali e infrastrutture LA NOTIZIA

Infrastrutture CDP

Lia Quartapelle con Bodini e Barcellari per il Pd alla chiusura della ... Cremona Sera

Viterbo News 24 - 'Sanità, infrastrutture e sburocratizzazione delle ... Viterbo News 24

Lavori per la TAV Brescia Est-Verona | mit MIT

È pronto a entrare a regime il nuovo acceleratore lineare, strumento all'avanguardia nelle terapie antitumorali, installato nell'Unità operativa di radioterapia oncologica dell'ospedale Santa Chiara d ...TRENTO. Un nuovo strumento all'avanguardia nelle terapie antitumorali. È pronto a entrare a regime il nuovo acceleratore lineare che è stato installato nell’Unità operativa di radioterapia oncologica ...